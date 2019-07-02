Erzurum'da 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde evden ayrılan Esmanur Şimşek'ten (16) haber alınamıyor. Endişelenen Şimşek ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

Erzurum'da 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor - Sayfa 1

ERZURUM’un Oltu ilçesinde 16 yaşındaki Esmanur Şimşek’ten önceki geceden beri haber alınamıyor.

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Erzurum'da 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Ünlükaya Mahallesinde ailesi ile birlikte kalan Esmanur Şimşek, sabah odasından çıkmayınca ailesi merak etti.

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Erzurum'da 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor - Sayfa 3

Kapısı kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye giren ailesi genç kızın odada bulunmadığını gördü.

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Erzurum'da 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor - Sayfa 4

Camın açık olduğunu ve kızlarının evde olmadığını gören aile durumu polise bildirdi.

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