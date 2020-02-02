Erzurum, Kars, Ardahan serhat illerinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor!
Ardahan, Kars, Erzurum'da soğuk hava etkisini gösteriyor. Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgelerde dondurucu soğuklar, kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemektedir.
Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu. kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor.
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Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.
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Kars'taki 382 köy yolunda karla mücadele eden ekipler, özverili çalışmalarıyla yöre halkının takdirini kazandı.
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Ardahan'da kent merkezinin yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep oluyor.
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