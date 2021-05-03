Erzurum dağlarında çıkan bu suyu içenler zıplamadan duramıyor! Bakın sırrı neymiş

“Kendim bu suyu içerek böbrek taşımı düşürdüm”

Kendisinin bizzat şifalı sudan içerek böbrek taşını düşürdüğünü belirten Mahalle İmamı Yusuf Teymur şöyle konuştu: “Köyümüzde bulunan bu şifalı su çok eski yıllardan beri böbrek taşında kullanılan bir sudur. Günümüzde de gerek şehir içi gerek şehir dışından vatandaşlar böbrek taşı iltihabı için köyümüze gelmektedirler. Gerçekten çok şifalı ve faydalı bir su, bu suyun faydasını görenler çok oldu."