Erzurum dağlarında çıkan bu suyu içenler zıplamadan duramıyor! Bakın sırrı neymiş
ERZURUM'un Konaklı Mahallesinde yaşayan yerel halkın iddiasına göre köyün yakınında bulunan şifalı sudan içenler o hastalıktan kurtuluyor. Bu mahalleye gelip sudan içen kişiler ise içtikleri suyun başında zıplamadan duramıyor.
Türkiye'nin bir çok bölgesinde şifalı sular vardır. Her bölgede bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan şifalı sular ziyaretçilerini ağırlayıp şifa dağıtmaya devam eder. İşte onlardan biri de Erzurum’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Mahallesinde şifa dağıtıyor. Konaklı halkı, mahalle yakınlarında bulunan bir su kaynağının bir çok insanın muzdarip olduğu hastalığa iyi geldiğini iddia edip şimdiye kadar duyulmamış bir iddiayı gündeme getirdiler.
“Suyu içen önce zıplıyor, sonra koşmaya başlıyor”
Şifalı suyun çevresinde koşanlar ise böbrek taşlarından bir süre sonra kurtulduklarını söylüyor. Öte yandan yakın köylerden ve şehir dışından böbrek taşı hastalığı bulunan vatandaşlar da bu şifalı suyu içmek için Konaklı köyüne geliyor.
“Kendim bu suyu içerek böbrek taşımı düşürdüm”
Kendisinin bizzat şifalı sudan içerek böbrek taşını düşürdüğünü belirten Mahalle İmamı Yusuf Teymur şöyle konuştu: “Köyümüzde bulunan bu şifalı su çok eski yıllardan beri böbrek taşında kullanılan bir sudur. Günümüzde de gerek şehir içi gerek şehir dışından vatandaşlar böbrek taşı iltihabı için köyümüze gelmektedirler. Gerçekten çok şifalı ve faydalı bir su, bu suyun faydasını görenler çok oldu."
"Ben kendim bizzat böbrek taşını düşürürken bu suyu kullandım. Suyu içtikten sonra böbrek taşımı düşürdüm. Bu sebeple böbrek taşı hastalığı olan kardeşlerimizi köyümüze bekliyoruz. Bu şifalı sudan gelip içsinler ve bu hastalıktan kurtulsunlar. Eskiden gelen bir gelenektir. Şifalı suyu içtikten sonra daha çok etkili olsun diye zıplıyoruz, koşuyoruz ve atlıyoruz. Bunlar suyla beraber böbrek taşını düşürmede yardımcı oluyor.”