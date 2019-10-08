Erzurum Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Nene Hatun'un kemiklerini sızlatmayın' başlıklı sosyal medya haberi ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde fotoğraftaki uygunsuz görüntülerin K.G. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Adli makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest kalmıştır."