Erzincanlı gelin düğün takılarını satıp bu işi kurdu 40 kişinin patronu oldu
ERZİNCAN'da düğün takılarını satarak imalathane kuran kadın, 40 kişiye istihdam sağlıyor. Erzincanlı 3 çocuk annesi Fatma Ballı, imalathanesinde üretilen yufka, kadayıf, kesme çorba eriştesi, ev makarnası, mantı ve börek gibi ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine pazarlıyor.
Erzincan'da yaşayan ve düğün takılarını satarak yufka ürünleri imalatına başlayan 42 yaşındaki Fatma Ballı, büyüttüğü işinde şimdilerde 40 kişiye istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor. Aile ekonomisine katkıda bulunmak için girişimde bulunan 3 çocuk annesi Ballı, 2006 yılında düğün takılarını satarak yufka imalathanesi kurdu.
Ürettikleri yufkaların talep görmesiyle işini büyüterek 37'si kadın 40 kişiye istihdam sağlayan Ballı, imalathanesinde ürettiği yufka, kadayıf, Erzincan kesme kadayıfı, kesme çorbası eriştesi, ev makarnası, mantı, börek gibi ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine pazarlıyor.
Kadın girişimci Ballı, eşinin yıllar önce yufka işinde çalışması nedeniyle bu işi bildiğini ve imalathaneyi açarken de zorlanmadığını söyledi.
"Bir defa gelenler bir daha geldi ve talep arttı"
İş yerini 2006 yılında açmaya karar verirken düğünde takılan takıları sermaye olarak kullandıklarını ifade eden Ballı, şöyle konuştu: "Yaklaşık 30-40 bin lira bir sermaye ve iki kişiyle bu işe başladık. Şu anda 40 kişiye yakın çalışıyoruz."