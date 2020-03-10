Erzincan'dan Erzurum'a dilencilik yolculuğu '400 bana vız gelir' küstahlığı

ERZİNCAN'dan Erzurum'a dilencilik için giden bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 'Ne kadar kazanıyorsun' sorusuna verdiği çarpıcı cevap sosyal medyada olay oldu.

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Erzurumda'da, dilenmek için Erzincan'dan gelen adamın kazancını anlattığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videoda, "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" sorusu sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor.

Yemekleri de çevre lokantalardan yiyormuş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, dilencilik yapmak için geldiği Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kahvede oturanlar tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan videoda dilenci, günde ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini anlatıyor.

Dilencinin 'Vız gelir' cevabı üzerine gençlerden biri, "Biz o zaman boşuna üniversite okuduk. Allah sana soracak. Elin, kolun sağlam. Limon satsan 50 lira alırsın. Sen 50'yi bırakmışsın 500 alıyorsun" diyerek, tepki gösterdiği görülüyor.