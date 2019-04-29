Erzincan'da vaşağın avlanma anı ilk kez kaydedildi

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesi Sarıkaya mevkiinde av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Bulgaristan'dan gelen avcılar ile birlikte domuz avı sırasında dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Yaklaşık bin metre yükseklikteki yamaçlarda ilerleyen dağ keçisi sürüsünü izlerken, bir anda ortaya çıkan vaşak, dağ keçilerini kovalamaya başladı.