Erzincan'da korkutan olay! Mazotla sobayı tutuşturmak isterken...

2 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda eşyaları, 60 yıllık anıları yanan Töhve ana, gözyaşlarına boğularak hüngür hüngür ağladı. Çevre sakinlerinden alınan bilgilere göre ise olay şu şekilde gerçekleşti; Ailesi tarlaya çalışmaya giden Uğur Çetin, sobaya mazot dökerek tutuşturmaya çalıştı. Bu sırada parlayan mazot etrafa saçılarak yangına neden oldu. Kısa süreden büyüyen yangın evi sardı.