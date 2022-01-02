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Erzincan'da kar tatili! Vali Mehmet Makas açıkladı

Erzincan'da kar tatili! Vali Mehmet Makas açıkladı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Vali Makas, Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

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ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.

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