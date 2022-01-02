Erzincan'da kar tatili! Vali Mehmet Makas açıkladı

Yargı yeni bölüm neden yok bitti mi bu akşam Yargı yeni bölüm kaçta?

Omicron için hiper bulaşıcılık uyarısı: Maskeyi bir an bile indirmeyin

İsrail'de hamile bir kadın dünyada hem koronavirüs hem de grip bulaşan ilk flurona vakası oldu