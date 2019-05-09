Erzincan'da bal arayan ayılar evlere zarar verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzincan'da bal arayan ayılar evlere zarar verdi

ERZİNCAN'da aç kalan ayılar kışın kimsenin yaşamadığı Ağılözü köyündeki 8 eve girerek eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Köy Muhtarı Savaş Can, "Ayıların özellikle arıcılık işi ile uğraşan bazı vatandaşlarımızın evlerine girdiğini ve eşyasına zarar verdiğini gördük" şeklinde konuştu.

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ERZİNCAN'ın Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi.

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Erzincan'da bal arayan ayılar evlere zarar verdi - Sayfa 2

İl merkezine bağlı Ağılözü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, bal ve yiyecek bulmak için kışın kimsenin yaşamadığı köydeki 8 eve girdi.

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Erzincan'da bal arayan ayılar evlere zarar verdi - Sayfa 3

Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı.

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Erzincan'da bal arayan ayılar evlere zarar verdi - Sayfa 4

Köy Muhtarı Savaş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ayıların evlere hiç saldırmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç gün önce köye geldiğimizde bazı evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayıların özellikle arıcılık işi ile uğraşan bazı vatandaşlarımızın evlerine girdiğini ve eşyasına zarar verdiğini gördük. Jandarma ekipleri gerekli incelemelerde bulunuyor. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz."

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