BIST 13.516
DOLAR 43,61
EURO 51,47
ALTIN 6.857,25
HABER /  GÜNCEL

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ilk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadığını açıkladı.

Abone ol

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise Kemah merkezli depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 3.1 olarak duyurdu.

Kısa süreli panik yaratan deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. 

Vali Aydoğdu ve AFAD'dan açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, herhangi bir ihbarda bulunulmadığını belirtirken, taramaların devam ettiğini belirtti. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beşiktaş Murillo'da mutlu sona ulaştı! Kaleci transferini de bitirdi
Foto Galeri Beşiktaş Murillo'da mutlu sona ulaştı! Kaleci transferini de bitirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi
Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek
Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakan, Dışişleri Bakanlığına çağrılacak
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakan, Dışişleri Bakanlığına çağrılacak
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhşa ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhşa ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı yakalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti
Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım