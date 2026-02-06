Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ilk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadığını açıkladı.

Abone ol

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise Kemah merkezli depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 3.1 olarak duyurdu.

Kısa süreli panik yaratan deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi.

Vali Aydoğdu ve AFAD'dan açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, herhangi bir ihbarda bulunulmadığını belirtirken, taramaların devam ettiğini belirtti. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."