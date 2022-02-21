Ertuğrul Özkök'ten olay yazı 'AK Partili başkanın Ezhel itirafı...' rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu kim

'AK Partili bir başkan Ertuğrul Özkök'e Ezhel ile ilgili 'İşimiz zor' dedi' iddiası: Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında Almanya’da müzik hayatına devam eden Ezhel’i anlattı. Bundan iki yıl önce büyük bir şehrin AK Partili ilçesinin belediye başkanının kendisine “Bizim bölgedeki okullara gidiyorum bütün çocuklar Ezhel dinliyor. Bizim işimiz zor” dediğine vurgu yapan Özkök, bu Çarşamba saat 19.00’da Mülkiyeliler Birliği'nin Hip Hop müziğinin popüler ismi Ezhel’i ağırlamasına ilişkin "Vallahi rüyamda görsem inanamayacağım bir buluşma" ifadelerini kullandı.