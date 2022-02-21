Ertuğrul Özkök'ten olay yazı 'AK Partili başkanın Ezhel itirafı...' rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu kim
ALMANYA’da yaşayan ve müzik hayatını sürdüren Ezhel isimli rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında Gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök, AK Partili bir başkanın Ezhel hakkında kendisine söylediğini iddia ettiği ifadeleri kaleme aldı.
Ertuğrul Özkök, 20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet ile kasım ayında yollarını ayırmasının ardından, eşinin adına gönderme yaparak "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında sürdürdüğü yazı dizisinde rapçi Ezhel hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
'AK Partili bir başkan Ertuğrul Özkök'e Ezhel ile ilgili 'İşimiz zor' dedi' iddiası: Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında Almanya’da müzik hayatına devam eden Ezhel’i anlattı. Bundan iki yıl önce büyük bir şehrin AK Partili ilçesinin belediye başkanının kendisine “Bizim bölgedeki okullara gidiyorum bütün çocuklar Ezhel dinliyor. Bizim işimiz zor” dediğine vurgu yapan Özkök, bu Çarşamba saat 19.00’da Mülkiyeliler Birliği'nin Hip Hop müziğinin popüler ismi Ezhel’i ağırlamasına ilişkin "Vallahi rüyamda görsem inanamayacağım bir buluşma" ifadelerini kullandı.
İşte o yazıdan çarpıcı satırlar ve o iddialar:
"Bu Çarşamba saat 19.00’da günü Türkiye siyaseti ve müziği açısından sembolik anlamı çok yüksek bir toplantı var.
Mülkiyeliler Birliği Hip Hop müziğin tartışmasız en büyüğü Ezhel’i ağırlıyor.
Evet yanlış okumadınız.
Mülkiyeliler Birliği ve Ezhel…
Vallahi rüyamda görsem inanamayacağım bir buluşma.
Ezhel halen müzik çalışmalarını Almanya’da sürdürüyor.
Dünyanın en büyük müzik şirketi Universal’le anlaştı.
“Geceler” şarkısı, sadece Spotify’da 88 milyon kere dinlenmiş.