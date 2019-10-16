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Ertuğrul Özkök'ten çarpıcı iddia: Erdoğan'a Filistin soruldu ancak cevabı yayınlanmadı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özkök, Arap Birliği'nin kınama bildirisine imza atan Filistin'in toplantıda Erdoğan'a sorulduğunu ancak cevabının yayınlanmadığını söyledi.

Ertuğrul Özkök, "Merak ettim acaba Cumhurbaşkanı bu konuda ne düşünüyordu? Acaba gariban ülke diye dikkate almadılar mı..." diye sordu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü operasyonu Arap Birliği ülkeleri kınadı. O ülkeler arasında, Filistin'in de yer alması herkesi çok şaşırttı.

Konuyu köşesine taşıyan Özkök'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

Genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen pazar günü gazetelerin genel yayın yönetmenlerini topladı. Bu arada çok da olumlu ve bana umut veren bir adım attı ve Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmenini de ilk defa davet etti.

"O bildiriye Filistin de imza atmıştı"

Bu toplantıda çok merak ettiğim konulardan biri Arap Birliği’nin Türkiye’yi kınayan bildirisiydi. O bildiriye Filistin de imza atmıştı. Ertesi gün planlanan toplantı ise iki ülkenin vetosu nedeniyle yapılamadı. Veto eden iki ülke de Katar ve Somali’ydi. Yani Filistin yine Türkiye’ye karşı bir tavır almış ve Türkiye lehine davranıp o toplantıyı veto eden iki ülkeye katılmamıştı.

"Cevabını bir yerde göremedim"

Galiba soru sorulmuş ama cevabını bir yerde göremedim. Merak ettim acaba Cumhurbaşkanı bu konuda ne düşünüyordu? Acaba gariban ülke diye dikkate almadılar mı...

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