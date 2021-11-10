Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı! 'Hürriyet’ten dostça ayrıldık'

Ertuğrul Özkök, 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığı 35 yıldır çalıştığı Hürriyet gazetesi ile yollarının ayrıldığını doğruladı. Özkök, Adın Doğan ile yeni bir gazete mi çıkaracak?..

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Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesiyle yollarının ayrıldığını duyurdu. Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet’ten dostça ayrıldık" ifadesini kullandı. Özkök'ün ayrılığının perde arkasıyla ilgili medya kulislerinde iddialar birbirini kovalıyor.

'1 ay izne çıkıyorum' demişti

Ertuğrul Özkök, 6 Kasım tarihli son yazısında, bir kitap senaryo projesini olduğunu belirterek, "bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum" demişti.

20 yılı genel yayın yönetmenliğiyle geçti

Ancak dün medya kulislerine Özkök bombası düştü. Özkök’ün Hürriyet’ten ayrıldığının öğrenildiği saatlerde bugün İzmir’de yemekte olduğu ifade ediliyor. Özkök'ün 1986 yılından bu yana aralıksız çalıştığı Hürriyet'ten gönderildiği iddia edildi. 1989 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’ne atanan Özkök, 20 yıl bu görevi sürdürmüştü.

Aydın Doğan ile ilişkileri nedeniyle mı gönderildi?

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten ayrılma nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında, 'Diyarbakır’daki halay görüntüleri' ile 'Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi ve son yaptığı toplantı' da yer aldı. Özkök'ün, yeni bir banka kuran Aydın Doğan ile yeni bir medya kurmaya hazırlandığı da iddialar arasında.