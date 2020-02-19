Ertuğrul Özkök Çağla Şıkel'e 'sekse de veda mı' deyip sataşınca cevabı fena yapıştırdı
Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Çağla Şıkel'in 'Affetme Seminerleri'ne katılmasını köşesine taşıdı. Özkök, 'Aşka veda tamam, sekse de veda mı?' diye yazınca Çağla Şıkel'in cevabı sert oldu.
Hürriyet Gazetesinde köşe yazan Ertuğrul Özkök, dün yazısında Çağla Şıkel'in Dr. John Demartini'nin 'Affetme Semineri'ne katılmasını ele aldı. Gündeme gelmek için ünlü mankeni kullanan Özkök, yazısıyla magazin gündemine damga vurdu. Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından cevabı verdi. Özkök, tepki çekerken Çağla Şıkel'e destek yağdı.
Ertuğrul Özkök, köşe yazısında Çağla Şıkel için "Cinsel ilişkiye ara verme kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim" yorumunu yazdı.
Çağla Şikel'in Ertuğrul Özkök'e yanıtı ise gecikmedi. Şıkel, sosyal medya hesabı Instagram'dan Ertuğrul Özkök'ün o köşesindeki yazısını alıntıladı ve şunları yazdı:
"Ertuğrul Bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz, ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."
Ertuğrul Özkök, o köşe yazısıyla tepkiler alırken Çağla Şıkel ise Instagram'dan verdiği cevabıyla birçok ünlü isimden destek aldı. Şıkel'e Burcu Esmersoy, yakın arkadaşı Alişan, Zeynep Bastık gibi isimlerden yorum yağdı.