Ertuğrul Özkök Çağla Şıkel'e 'sekse de veda mı' deyip sataşınca cevabı fena yapıştırdı

Çağla Şikel'in Ertuğrul Özkök'e yanıtı ise gecikmedi. Şıkel, sosyal medya hesabı Instagram'dan Ertuğrul Özkök'ün o köşesindeki yazısını alıntıladı ve şunları yazdı:

"Ertuğrul Bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz, ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."