Ertuğrul Doğan “Yeneriz” demişti: Trabzonspor’dan tarihi fark

Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bordo-mavililerin gollerini 4, 44 ve 80. dakikalarda Muhammed Salah, 39. dakikada ise Saviolo kaydetti.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. 85. dakikada ise Ugochukwu’nun sarı kartı VAR incelemesinin ardından kırmızı karta çevrildi.

ERTUĞRUL DOĞAN "YENERİZ" DEMİŞTİ, DEDİĞİ OLDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 16 Eylül'de Galatasaray mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamada takımına ve taraftarına güvendiğini belirterek, “Galatasaray’ı yeneriz. Taraftarıma ve takımıma güveniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Doğan ayrıca Galatasaray ile yaşanan gerilime ilişkin soruya, “Bize bir yanlış yaptılar, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını.” yanıtını vermişti.

Trabzonspor Başkanı, sözlerinin devamında ise kulüplerle durup dururken tartışma yaşamadıklarını belirterek, “Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır.” demişti.

Doğan’ın maç öncesi “Galatasaray’ı yeneriz” sözlerinin ardından Trabzonspor, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.