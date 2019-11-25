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Ersun Yanal'dan Rodrigues'i oyuna geç mi aldınız sonusuna yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bir gazetecinin "Rodrigues'i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk" diye yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda golsüz berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kazanamadıkları hiçbir maç için "başarılı oldu" diyemeyeceğini aktaran Yanal, şöyle devam etti:

"Mevcut şartları düşünecek olursak bir dönem sağ bek-sol bek, bir dönem sağ açık-sol açık şimdi santrfor tabii bu yolda bu eksikler olacak ama biz sahaya çıktığımızda bu eksikleri telafi edecek bir takım olmalıyız. Yüzde 60 topa hakimiyetle oynadığımız bir oyun oldu. 20'ye yakın kaleye attığımız şut var. Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyundu ama bu oyunu tabii ki golle süslemek gerekiyordu. Oyuncuların sahadaki performansları, rakibe karşı olan tutumu bize yakın olan oyunu çevirmek üzereydik. Bu oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsatta yakaladık. Son dakikada bu olsaydı daha farklı olabilirdi."

"İlginç bir lig yaşıyoruz"

Ersun Yanal, ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkati çekerek, "İlginç bir lig yaşıyoruz, üçte birlik bölümü bitirdik, oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Bizde özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

"Galibiyet bizim tek sloganımızdır"

Bir gazetecinin "Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues'i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Yanal, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum." yanıtını verdi.

Ersun Yanal, bir başka gazetecinin "Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti?" sorusuna, "Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız." cevabını verdi.

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