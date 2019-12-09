Ersun Yanal transfer için iki mevki verdi!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, transfer için yönetime iki mevki verirken Vedat Muriç'in alternatifini Süper Lig'de buldu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldızı gündemine aldı. Deneyimli teknik patron, yönetimle bir toplantı yaparak transfer için isteklerini iletti.

Yönetime iki mevki verdi

Çok fazla transfer yapılmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, "Vedat Muriç yokken zorlandığımızı gördüm. Forvette Vedat için güçlü bir alternatife ihtiyacım var. Stoperde de Adil Rami ve Zanka tam olarak istediği düzeyde değil. Bu bölge için de takviye yapılması yararlı olur" dedi.

Vedat'a alternatif aranıyor

Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar transfer bütçesini hazırladı. Teknik direktör Ersun Yanal, hücumda gol yükünü tek başına sırtlayan ve zorlanan Vedat Muriç'e hem yardımcı hem de alternatif olabilecek bir isim istiyor.

Hugo Rodallega'nın ismini verdi

Tecrübeli çalıştırıcının yönetime, Hugo Rodallega'nın ismini verdiği ileri sürüldü. Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde bütçe sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertli kulübün, ocak ayında Yukatel Denizlispor ile temasa geçip nabız yoklaması bekleniyor.

Takas formülü de gündemde

Transferde takas formülünün de gündeme gelebileceği ifade edildi. Trabzonspor ile anlaşamayınca sezon başında Denizlispor'a iki yıllık imza atan Rodallega, bu sezon ligde 10 maçta 2 gol kaydetti.