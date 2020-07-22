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Ersun Yanal imaj yeniledi son hali şaşırttı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, uzamış beyaz sakallarıyla görenleri hayrete düşürdü.

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Fenerbahçe'de iki kez görev alan ve sarı-lacivertli ekibi bir sezon yapan yapan teknik direktör Ersun Yanal, şu an boşta ve teknesiyle kafasını dinliyor.

İşte Yanal'ın yeni imajı
Yeni sezon öncesi moral depolayan Ersun Yanal'ın uzamış beyaz sakalları dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyadaki taraftarlar, Ersun Yanal'ın yeni imajı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hangi takımı çalıştıracak
Başarılı teknik direktörün yeni sezonda hangi takımda görev alacağı şimdiden merak konusu oldu.

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