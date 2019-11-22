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Ersun Yanal affeti! Ferdi Kadıoğlu takıma geri dönüyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 26 Ekim’de Konyaspor ile oynanan U19 takımında kırmızı kart gören ve cezasını tamamlayan Ferdi Kadıkoğlu'nu Yeni Malatyaspor deplasmanında kadroya alacak.

Fenerbahçe'de Gaziantep maçında gol atıp Başakşehir maçında ise galibiyetin asistini yapan Ferdi Kadıoğlu, sezona çok iyi başlangıç yaptıktan sonra Ersun Yanal tarafından kadroya alınmıyordu ancak genç futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme var.

4 hafta sonunda bir daha fırsat bulamadı
Gaziantep karşısında gol attı, Başakşehir maçında galibiyeti getiren asisti yaptı. Ancak Ferdi Kadıoğlu, ilk 4 haftanın ardından bir daha şans bulamadı.



Cezasını tamamladı
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 26 Ekim’de Konyaspor ile oynanan U19 takımında kırmızı kart görerek ceza almıştı. Kupadaki Tarsus ve ligdeki Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında cezasını tamamlayan Ferdi, A takıma dönebilir.



Kadroya alacak
Ersun Yanal, önemli eksiklerin bulunduğu Yeni Malatya deplasmanında genç oyuncuyu yeniden kadroya alabilir.

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