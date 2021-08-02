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Ersoy Dede ile Sevilay Yılman birbirine girdi Dede'nin olay yorumuna 'haram olsun' yanıtı

Ersoy Dede ile Sevilay Yılman birbirine girdi Dede'nin olay yorumuna 'haram olsun' yanıtı

Orman yangınlarıyla ilgili dünyadan yardım istenmesiyle ilgili Twitter'de başlatılan kampanyayı eleştiren Ersoy Dede'nin yorumuna Sevilay Yılman'ın cevabı çok sert oldu.

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Bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarıyla ilgili Türkiye'nin yetersiz kaldığı iddiasıyla Twitter'da ‘'#helpturkey’ etiketiyle dünyadan yardım istenmesi tartışmalara yol açtı.

Kimi isimler bu kampanyayı art niyetli bularak eleştirdi. O isimlerden birisi de gazeteci TRT Ana Haber sunucusu Ersoy Dede oldu.

Türkiye'ye yardım çağrısı polemiği

Dede’nin ‘#helpturkey’ etiketiyle başlatılan kampanyayı “Şahit ol Ya Rab!… biz bu numaraları yemeyiz.. #helpturkey miş.. don koklamaya devam alçaklar sürüsü..” ifadeleriyle eleştirdiği paylaşıma, gazeteci Sevilay Yılman’ın yorum yapması üzerine Dede ile Yılman arasında tartışma yaşandı.

"TRT ana haber spikeri hepimizi don koklayan alçaklar deyip aşağılıyor!"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Yılman, “Memleketimiz yanıyor! Milyonlarca hayvan feryatla ateş içinde yok oluyor! Garibanların evleri kül oluyor! Söndüremiyoruz ateşi ve insanlık adına yardım istiyoruz dünyadan diye… TRT ana haber spikeri hepimizi don koklayan alçaklar deyip aşağılıyor! Yazıklar olsun siyasetinize!” ifadelerini kullandı.

"Sevilay fırsatı kaçırmamış"

Ersoy Dede ise, “Kim üzerine alınırsa.. sevilay fırsatı kaçırmamış..” şeklinde yanıt verdi.

"Eğer bir kuruşum varsa senin kursağından geçen haram olsun Ersoy Dede!"

Dede'nin yanıtına Yılman, verdiği yanıtta “Halkın vergileriyle maaşını alan bir devlet memuru gazetecinin/tv cinin memleket sevdasıyla yaptığı çağrıya alçakça yapılan bir yoruma dikkat çekip, cevap verdim! Eğer bir kuruşum varsa senin kursağından geçen haram olsun Ersoy Dede! Yüreğimiz yanıyor.Canımız acıyor. Utan!” ifadelerine yer verdi.

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