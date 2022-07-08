Ersin Korkut'tan bomba Survivor ve Acun Ilıcalı itirafı! ''Yılmaz Erdoğan'a gitmiş, karakter meselesi''
Bir zamanların en çok güldüren TV programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanına, daha sonra da katıldığı Survivor 2020 sezonuyla gönüllerde taht kuran Ersin Korkut, Acun Ilıcıcalı ve Survivor ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ''Yılmaz Erdoğan'a kadar gitmiş!''
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran ve yarıştığı Survivor 2020 döneminde büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve sakatlığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Ersin Korkut, Survivor ve Acun Ilıcalı ile ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu.
Survivor'a katıldığı dönem büyük bir fan kitlesi yaratan ve sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan oyuncu Ersin Korkut itirafıyla şaşırttı. Ersin Korkut, Survivor All Star'a katılmama sebebini açıkladı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan ve pek çok yapımda yer alan Ersin korkut'tan Survivor itirafı geldi. Survivor 2020'ye katılan Ersin Korkut, Survivor All Star itirafında bulundu.
'2 kere görüştük'
Survivor All Star'da neden yer almadığını anlatan Ersin Korkut, "All Star için teklif geldi ve 2 kere görüşmeye gittim. Benim yarıştığım Mert, Aycan ve diğerleri Acun Ilıcalı ile anlaşırken bir tek ben anlaşamadım. İkinci kez katılmak hiç aklımda yoktu ama diğer arkadaşlarım katılınca ben de düşündüm ama olmadı" dedi.