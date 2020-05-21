Ersin Korkut ölen köpeği Mes'in ardından yeni köpeğini işte böyle paylaştı
Survivor'da elenmesinin ardından köpeği Mes'in öldüğünü öğrenen Ersin Korkut, arkadaşlarının aldığı yeni köpeği sosyal medya hesabından paylaştı.
Survivor 2020'ye damga vuran ve herkes tarafından çok sevilen yarışmacısı Ersin Korkut'un Survivor'dan ayrılmak zorunda kalması herkesi üzdü. Ersin'in Survivor'dan ayrılmasıyla çok sevdiği ve dilinden düşürmediği Mes'in öldüğünü öğrenmesi de bir oldu.
Acun Ilıcalı, Survivor'da oynadığı sürece söyleyemediği kötü haberi Ersin Korkut'un Survivor'dan elenmesiyle Yılmaz Erdoğan'dan yardım isteyerek açıkladı. Korkut'u yıkan haberin ardından ise Dominik'teki arkadaşları Mes ile aynı cinsten bir köpek alarak Ersin'i sevindirmek istedi.
Elendikten sonra Dominik'te kalmaya devam eden Ersin Korkut, yeni köpeğinin fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya, kendisinin üzülmemesi için Mes'in ölümünü sakladıkları gerekçesiyle de teşekkür eden Ersin Korkut, Mes'in anısını bu köpekle yaşatacağını belirtti.
İşte Ersin Korkut'un o paylaşımı:
"Başta Acun abi ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mes’in ölümünü yarışmada kaldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm. Ama Mes çok güzel bir 12 sene yaşadı. Yaşlıydı ve ömrü maalesef bu kadarmış.''