Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Atila Sertel belgelerle ifşa etti

Fatih Altaylı, Ersin Düzen'in TRT'den ayda 400 bin TL kazandığını iddia etmişti. Ersin Düzen ise Fatih Altaylı için ''İspatla bir daha ekrana çıkmam'' demişti. Gazeteci-Yazar / CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ersin Düzen'in ne kadar para kazandığını belgelerle ortaya koydu.

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Rıdvan Dilmen'in pazartesi akşamı NTV ekranlarında 'Türk futboluna temiz eller yapılmalı' sözlerini destekleyen Fatih Altaylı, TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etmişti. Ersin Düzen ise canlı yayında Fatih Altaylı'nın kendisine iftira attığını söylendiği gibi bir ücret almadığını söylemişti.

Rıdvan Dilmen, 20 eylül pazar akşamı şu ifadeleri kullanmıştı; ''Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!!''

''400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor''

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım' dedi.'

''İspatla bir daha ekrana çıkmam''

'Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi. Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, 'Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.

''Program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı''

Gazeteci-Yazar / CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ersin Düzen'in ne kadar maaş aldığını belgelerle ortaya çıkarırken şu ifadeleri kullandı; ''Ersin Düzen’in Şirketi’nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı. Hüseyin Ersin Düzen’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı.

1-Ersin Düzen’in Şirketi’nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı.

Hüseyin Ersin Düzen i’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı. pic.twitter.com/EGKXBDYtJn — 🇹🇷 Atila Sertel (@AtillaSertell) September 23, 2020

''412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor''

Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT’den tahsil etti. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor. TRT’nin bize yaptığı açıklamayı kamuoyu İle paylaştığımda Ersin Düzen beni mahkemeye vereceğini söylemiş ve Twitter üzerinden tehdit etmişti. Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk Adaleti ağır çalışıyor (!) Hakim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak.

''Yanıdakilere de dağıtıyor''

Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanındaki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor. Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30’şar bin, kimine göre 15’er bin lira verdiği söyleniyor. Bu rakamın onlar için çok az olduğu bir gerçek.

''Hakan Şükür’e 1 milyon lira civarında ücret tahsis edilmişti''

Zamanında milletvekili iken, özel iş yapması yasak olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ın özel İzni ile TRT’de spor yorumu yapan FETÖ kaçağı Hakan Şükür’e 1 milyon lira civarında ücret tahsis edilmişti. Düzen’in yorumcuları ona göre daha az ücret alıyor. Şimdilik bu kadar.