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Ersan Şen, Cem Küçük'e ağır yüklendi: Tükürdüğünü yalıyorsun, Erdoğan ne derse öyle dönüyorsun

Habertürk'te ‘Enine Boyuna’ programında Prof. Dr. Ersan Şen'i çileden çıkardılar. Suudi Arabistan'la ilişkilerin konuşulduğu programda Cem Küçük’e, “Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın” diyen Ersan Şen, Faruk Aksoy’la girdiği tartışmada da “Size bir şey anlatılmaz pes doğrusu. Cumhurbaşkanı ne söylerse ona göre değişen insanlarsınız" diye çıkıştı.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, HaberTürk’te ‘Enine Boyuna’ programının canlı yayınında gazeteciler Cem Küçük ve Faruk Aksoy'la girdiği polemikte oldukça sert ve ağır ifadeler kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti e Suudi Arabistan ile ilişkilerin tartışıldığı programda Ersan Şen, Küçük ve Aksoy'u Cumhurbaşkanının söylediklerini tekrar etmekle suçladı.

Cem Küçük’e, “Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın” diyen Şen, Faruk Aksoy’la girdiği tartışmada da “Size bir şey anlatılmaz pes doğrusu. Kardeşim sizin bir doğrunuz yok mu? Cumhurbaşkanı ne derse ona göre ağız değiştiriyorsunuz” diye çıkıştı.

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