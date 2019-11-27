Erotik pozlar verdi fileli çorabı Yeşim Ceren Bozoğlu'nu yaktı!

Fox TV'nin fenomen olan dizileri arasına giren O Hayat Benim dizisinin yıldız ismi Yeşim Ceren Bozoğlu, son paylaşımları ile kafaları iyice karıştırdı. Nuran karakteri ile çok konuşulan ve üstün oyunculuk performansı ile seyirciden alkış toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halleri takipçileri ikiye böldü