Erol Sayan beyin kanaması geçirdi! Yoğun bakıma alındı

Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir, Bir Dünya Yarattım Yalnız İkimiz İçin, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Sen Gözlerimde Bir Renk gibi çok sayıda unutulmaz şarkının bestekarı Erol Sayan'ın (83), beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu açıklandı.