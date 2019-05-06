Erol Sayan beyin kanaması geçirdi! Yoğun bakıma alındı
Ünlü bestekar ve söz yazarı Erol Sayan dün akşam geçirdiği beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir, Bir Dünya Yarattım Yalnız İkimiz İçin, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Sen Gözlerimde Bir Renk gibi çok sayıda unutulmaz şarkının bestekarı Erol Sayan'ın (83), beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu açıklandı.
17
Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde müşahade altına alınan Erol Sayan'ın perşembe günü ameliyata alınması planlanıyor. Ünlü müzisyen geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.
27
Erol Sayan kimdir?
Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi ve 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuar şefliğine atandı.
37
Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kurdu.
47