Erol Özmandıracı eşinden boşandı! Naz Elmas ile evliliğe hazırlanıyor
Naz Elmas ile ilişkisi olan ünlü iş adamı Erol Özmandıracı, eşi Ceylin Altunç ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanan iş adamının oyuncu Naz Elmas ile evleneceği iddia edildi.
Ünlü iş adamı Erol Özmandıracı eşi Ceylan Altunç Özmandıracı ile anlaşarak, avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanma davası bugün görüldü ve çift avukatlarıyla beraber katıldıkları mahkemede ayrılmak istediklerini belirtti.
Hakimin sulh teklifini reddeden çift "Boşanma konusunda ısrarlıyız. Bu bakımdan mahkemeden psikolojik, pedagojik ve sosyolojik yardım istemiyoruz" dedi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Hakim çiftin boşanmasına karar verdi ve boşanma protokolüne göre Erol Özmandıracı'nın, Ceylan Altunç'a 3 gayrimenkul vermeyi kabul ettiği öğrenildi.
Erol Özmandıracı'nın sevgilisi Naz Elmas'ın geçtiğimiz günlerde doğum günüydü ve evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen Özmandıracı ile Elmas ikilisi doğum gününü aileleriyle kutladı.
Naz Elmas, kendi doğum gününde annesi Meral Elmas ile kayınvalidesi Eti Özmandıracı'yı tanıştırdı.