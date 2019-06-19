Erol Özmandıracı eşinden boşandı! Naz Elmas ile evliliğe hazırlanıyor

Hakimin sulh teklifini reddeden çift "Boşanma konusunda ısrarlıyız. Bu bakımdan mahkemeden psikolojik, pedagojik ve sosyolojik yardım istemiyoruz" dedi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Hakim çiftin boşanmasına karar verdi ve boşanma protokolüne göre Erol Özmandıracı'nın, Ceylan Altunç'a 3 gayrimenkul vermeyi kabul ettiği öğrenildi.