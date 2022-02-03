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Erol Evgin'e art arda aile acısı ağabeyi Arif Hikmet Evgin vefat etti

Erol Evgin'e art arda aile acısı ağabeyi Arif Hikmet Evgin vefat etti

Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haberle sarsıldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.

Erol Evgin'e art arda aile acısı ağabeyi Arif Hikmet Evgin vefat etti

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin de kaybetti.

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Erol Evgin'e art arda aile acısı ağabeyi Arif Hikmet Evgin vefat etti

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.

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Erol Evgin'e art arda aile acısı ağabeyi Arif Hikmet Evgin vefat etti

Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. 

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Erol Evgin'e art arda aile acısı ağabeyi Arif Hikmet Evgin vefat etti

Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.

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