Erol Evgin'e art arda aile acısı ağabeyi Arif Hikmet Evgin vefat etti
Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haberle sarsıldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin de kaybetti.
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Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.
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Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı.
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Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.
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