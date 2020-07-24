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HABER /  FENERBAHÇE
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Erol Bulut Bakasetas’ı Fenerbahçe'ye getiriyor

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya hazırlanan Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Anastasios Bakasetas’a sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.

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Daha önce Mert Hakan Yandaş'la anlaşan Fenerbahçe yönetimi, daha önce el sıkıştığı Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'u sezon biter bitmez açıklayacak.

Türkiye Kupası Finali’nden sonra Sarı-Lacivertliler’e imza atacak olan başarılı hoca, Alanya’dan yalnız gelmeye niyetli değil. Erol Bulut, bu sezon müthiş bir performans sergileyen Anastasios Bakasetas’ı da Fenerbahçe’ye getirmek istiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının bu talebine Sarı-Lacivertliler de olumlu yaklaştı.

Başkanlar görüşme yapacak
Yönetim, Yunan yıldızı için Alanyaspor’un kapısını para+takas formülüyle çalmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç’un, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bu transfer için bizzat görüşeceği öğrenildi.

Çok yönlü oyuncu 
Çok yönlü oyuncu Forvet arkasında, orta sahanın ortasında ve kanatlarda görev yapabilen Bakasetas, bu sezon Alanya formasıyla 41 resmi maça çıktı, 13 gol atıp 7 asist yaptı. Yunan yıldız özellikle uzaktan etkili şutlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 

700 bin Euro’ya transfer edilmişti
Bakasetas’ın Türkiye Kupası’ndaki 8 maçta 4 gol, 3 asistlik performansı, Alanyaspor’un tarih yazarak finale çıkmasında da önemli pay sahibi oldu. Akdeniz ekibi Bakasetas’ı sezon başında AEK’ten 700 bin Euro’ya transfer etmişti.

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