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Ermenistan'da yenilgi depremi! Savunma bakanı istifa etti

AZERBAYCAN hezimetinden sonra büyük kaos yaşanan Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor. Savunma bakanı da istifa etti.

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Reuters haber ajansının son dakika haberine göre Azerbaycan yenilgisinden sonra büyük kaos yaşanan Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti.

Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı konu ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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