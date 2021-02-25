Ermenistan'da darbe girişimi! Başbakan Paşinyan megafonu alıp sokağa çıktı çatışmalar başladı
AZERBAYCAN karşısında 44 günde diz çöken ve Dağlık Karabağ'da işgal altında tuttuğu toprakları kaybeden Ermenistan'da, sular durulmuyor. Son dakika bilgisine göre Ermeni ordusu, hükümete muhtıra verdi... Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Cumhurbaşkanı ise bu kararı onaylamadı... Paşinyan eline megafonu alıp sokağa indi.
Azerbaycan'ın yıllar sonra Dağlık Karabağ'dan sürdüğü Ermenistan'da sular yeniden ısındı. Ermenistan ordusu, Başbakan ve hükümetin istifasını istediği bir muhtıra yayınladı. Bunun üzerine Başbakan Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını açıklayıp, halkı sokağa çağırdı. Darbe yanlıları da Paşinyan yanlıları da sokağa çıktı. Ardından da Paşinyan eline megafonu alıp sokağa çıktı ve "sonuna kadar direneceğim" dedi. Paşinyan yanlıları ile muhalifler arasında sokak çatışmalarının başladığı bildiriliyor. Muhtırayı Rusya mı tetikledi?.. İşte son dakika gelişmeler...
Azerbaycan'a karşı kaybedilen savaşın etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği ve siyasi krizin giderek derinleştiği Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı ve hükümetini istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
'Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdi! Her şeyin bir sınırı var'
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, yazılı açıklama yayımlandı. Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Dış politikadaki ciddi hataların Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdiği ifade edildi. Ermeni silahlı kuvvetleri "Her şeyin bir sınırı var" mesajını paylaşarak Başbakan Paşinyan'dan ve hükümetten istifasını talep etti.
Paşinyan: Darbe girişimi var, sokağa çıkın
Ermeni Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisini istifaya davet ettiği dakikalarda resmi Facebook hesabından canlı yayın yapıyor. Ordunun bir darbe girişiminde bulunduğunu belirten Paşinyan, canlı yayında halka 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.