Ermenistan'da darbe girişimi! Başbakan Paşinyan megafonu alıp sokağa çıktı çatışmalar başladı

Azerbaycan'ın yıllar sonra Dağlık Karabağ'dan sürdüğü Ermenistan'da sular yeniden ısındı. Ermenistan ordusu, Başbakan ve hükümetin istifasını istediği bir muhtıra yayınladı. Bunun üzerine Başbakan Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını açıklayıp, halkı sokağa çağırdı. Darbe yanlıları da Paşinyan yanlıları da sokağa çıktı. Ardından da Paşinyan eline megafonu alıp sokağa çıktı ve "sonuna kadar direneceğim" dedi. Paşinyan yanlıları ile muhalifler arasında sokak çatışmalarının başladığı bildiriliyor. Muhtırayı Rusya mı tetikledi?.. İşte son dakika gelişmeler...