Ermenistan'a destek veren ünlü şarkıcı Cardi B. kazayla çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık yakıldı
ABD'li ünlü rap şarkıcısı Cardi B., sosyal medya hesabından yanlışlıkla çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Hatasını farkedip fotoğrafı hemen silse de sosyal medya bir anda karıştı. Cardi B., Ermenistan'a destek açıklaması yapmış sonra da Azerbaycanlılardan özür dilemişti.
Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından yanlışlıkla üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Cardi B hatasını fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler gündeme oturdu.
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Başta Muhteşem Yüzyıl olmak üzere Türk dizilerine olan düşkünlüğüyle dikkat çeken ABD’li rapçi Cardi B, sosyal medya hesabında bir kazaya imza attı.
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Instagram hesabında bir hikaye paylaşan rapçi, söz konusu karede bir kanepede üstsüz şekilde uzanırken görülüyor.
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Cardi B, yaptığı hatayı kısa süre sonra fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
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