Ermenistan tren istasyonunu bombaladı! Ermeniler geri çekildi Azerbaycan'dan ültimatom

Azerbaycan-Ermenistan çatışması 5. gününe girdi. Çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi. Öte yandan gece boyu Ermeni mevzileri vuruldu. Ermeni kayıplarının bilançosu açıklandı. Son dakika bilgisine göre Ermeni güçleri çekilmeye başladı...