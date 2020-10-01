Ermenistan tren istasyonunu bombaladı! Ermeniler geri çekildi Azerbaycan'dan ültimatom
AZERBAYCAN-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar 5. gününe girerken ağır kayıplar veren Ermenistan sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan, bugün bir tren istasyonunu vurdu. Azerbaycan'dan son dakika ültimatomu geldi...
Azerbaycan-Ermenistan çatışması 5. gününe girdi. Çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi. Öte yandan gece boyu Ermeni mevzileri vuruldu. Ermeni kayıplarının bilançosu açıklandı. Son dakika bilgisine göre Ermeni güçleri çekilmeye başladı...
Ermenistan, tren istasyonu vurdu
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi.
Ölen Azeri sivillerin sayısı 16'ya çıktı
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi.