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Ermenistan Roma Statüsü'nü onayladı!

Ermenistan Roma Statüsü'nü onayladı!

Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı. Rusya söz konusu hamleyi geçtiğimiz günlerde 'düşmanca bir adım' olarak değerlendirmişti.

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Ermenistan’da Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz haftalardaRoma Statüsü'nün getirdiği Uluslararası Ceza Mahkemesi yükümlülüklerinin Ermenistan Anayasası'yla çelişmediğine karar vermişti. Bu onayın ardından şimdi de Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılma planı ile ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmıştı.

Erivan’ın bu adımına karşı olduklarını ifade eden Peskov, “Ermenistan, Roma Statüsü'ne taraf olmadığımızı çok iyi biliyor. Ayrıca Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki uyulması zor kararının da farkında. Bunun Erivan'da çok iyi bilindiğini biliyoruz. Bu hoş karşıladığımız bir şey değil” demişti.

Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü onaylama kararının resmileşme ihtimaline karşı da konuşan Peskov, “Bu son derece düşmanca” ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Erivan’ın böyle bir karar alması durumunda ikili ilişkilerde yaşanabilecek sorunlara dair Ermeni tarafına bilgi verildiğine dikkat çekmiş ve “İlk olarak Ermeni ortaklara Ermenistan’ın bu kararı onaylamasının, Rusya’nın üst düzey liderliği için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tutuklama emrinin verildiği koşullarda kabul edilemezliği yönünde bilgi verildi” açıklamasında bulunmuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonunda 24 saatten kısa bir sürede kazandığı zafer Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı adeta köşeye sıkıştırdı.

Muhalefet Paşinyan'ın 'istifa etmesi' için baskıları artırırken,Paşinyan'ın hedefinde ise Rusya var.

Karabağ operasyonu öncesi 'Rusya'ya bağlı olmamız stratejik bir hataydı' diyen Paşinyan, Bakü'nün zaferi sonrası üstü kapalı bir şekilde Rusya'yı ihanetle suçladı.

Rusya ise Karabağ'daki durumun tek sorumlusunun Batı ile flört eden Paşinyan olduğunu açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.ICC’nin Putin’e yönelttiği suçlamalar arasında, Ukrayna’daki bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya’ya götürülmesi var.

ICC’nin kararı, gideceği ülkenin Roma Statüsü’ne taraf olması durumunda Putin’in yurt dışı seyahatlerini zora sokabilir.

Türkiye, Roma Statüsü’ne taraf değil.

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