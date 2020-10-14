'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı' iddiası dünya gündemine oturdu

Ağır bilanço

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Terter kentinde sivilleri hedef alan saldırısının ardından, iki devlet arasındaki çatışmalar 18’inci gününde de devam ediyor. Ateşkese rağmen Ermenistan tarafından açılan ateşle ülkenin en büyük ikinci kenti olan Gence’de 10 sivil hayatını kaybetti.