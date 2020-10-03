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Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuşmasında halka seslendi: Çok fazla zaiyatımız var

İhlas Haber Ajansı

AZERBAYCAN ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışma sürerken Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Paşinyan, çatışmalarda çok fazla zayiatlarının olduğunu ifade etti.

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Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, Ermenistan tarafında panik havası devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka seslendi. Ermenistan ve Rus basınında geniş yer alan konuşmasında Paşinyan, Azerbaycan’a karşı direnmekte olduklarını ifade ederek, Azerbaycan’ın eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını belirtti.

Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Rusça, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmada Paşinyan’ın oldukça gergin olduğu gözlemlendi.

Başbakan Paşinyan, “Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor” diyerek halkına sözde moral vermeye çalıştı.

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