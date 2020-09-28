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DÜNYA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın BBC sunucusu karşısında zor anları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'de katıldığı bir programda, "Artsakh ismi binlerce yıllıktır" deyince BBC sunucusu Stephen Sackur'un çok sert tepkisiyle karşılaştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC’de programa katıldı. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların konuşulduğu programda Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Artsakh ismi binlerce yıllıktır" deyince BBC sunucusu Stephen Sackur araya girdi.

BM Genel Kurulu tasarısını hatırlattı

Gazeteci Sackur, "Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz" diyerek Paşinyan’a bugüne ait gerçeklere değinilmesi gerektiğini söyledi.

Sackur, Ermenistan’ın bölgedeki güçlerinin 'işgalci güç' olduğunu ifade etti.

Sackur, Ermenistan’ın buna rağmen orada hak iddia ettiğini söyleyerek, "Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz ifadelerini kullandı.

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