Ermenistan Azerbaycan ordusunun mevzilerine top ateşi açtı

IOS 16'nın yeni özelliği sahte kulaklık kullananları üzecek

Bu burçlara dokunsanız kırılır! En hassas burçların hangileri olduğu belli oldu

Biden'dan flaş enflasyon mesajı: "Daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek"

Göçmenler Yunan adası yerine Türk adasına gitti

AVM'de çıkan silahlı çatışmada yeni gelişme! Olayın detayları ortaya çıktı, gözaltı sayısı arttı!

'Çanta almanın bile püf noktası mı olur?' demeyin! Çanta alırken bunlara dikkat edin

Listenin başında o isim var! İşte 2022 yılında Türkiye'nin en zenginleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan enerji ve gıda krizi açıklaması: "Avrupa bu krizleri yaşıyor, oh olsun demeyin"

CFR Cluj - Sivasspor maç programı belli oldu

Serel Yereli dantelli elbise giyince olanlar oldu! Sokaktaki bir kadının yaptığı hareket bardağı taşırdı