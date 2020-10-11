Ermenistan ateşkese rağmen yine sivilleri saldırdı! 7 ölü 28 yaralı enkazda kalanlar var

Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 7'ye yükseldi.