Ermenistan ateşkese rağmen yine sivilleri saldırdı! 5 ölü 28 yaralı enkazda kalanlar var

Pencereden dışarı fırlattı

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov yaşadıklarını şöyle özetledi: "İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım."