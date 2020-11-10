Ermenistan ateşkes istedi! Paşinyan yenilgiyi kabul etti

Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı üst üste yenilgi sonrası geri çekilme kararı aldı. Ermenistan'daki muhalefet partileri başbakanın görevinden istifa etmesini istemesinin ardından Paşinyan, yenilgiyi kabul ederek ateşkes istedi.

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Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı üst üste yenilgi sonrası geri çekilme kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00.00'dan itibaren ateşkes imzalandığını açıkladı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Peşinyan, yenilgiyi kabul ederek Azerbaycan ile ateşkes anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu açıklamadan dakikalar sonra bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 00.00'dan itibaren ateşkes anlaşması imzalandığını duyurdu. Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklarını açıkladı.

Teslim olma belgesini imzaladı

Bu arada işgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, bu açıklamanın hemen sonrasında teslim olma belgesini imzaladı. Anlaşmaya göre Karabağ'ın statüsü müzakere konusu olmayacak.

Azerbaycan geri çekilmeyecek

Azerbaycan ordusu, bugüne kadar işgalden kurtardığı mevkilerde kalacak. Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak.

Pes etti, imzaladığını duyurdu

Paşinyan, "Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır" dedi.