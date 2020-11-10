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Ermenistan ateşkes istedi! Paşinyan geri çekiliyor

Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı üst üste yenilgi sonrası geri çekilme kararı aldı. Ermenistan'daki muhalefet partileri Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevinden istifa etmesini istemesinin ardından Ermenistan ateşkes istedi.

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Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı üst üste yenilgi sonrası geri çekilme kararı aldı. Ermenistan'daki muhalefet partileri Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevinden istifa etmesini istemesinin ardından Ermenistan ateşkes istediği iddia edildi.

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