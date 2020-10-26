Ermenistan 3.kez ateşkesi ihlal etti Aliyev çıldırdı: Silah gönderenlerin listesi bizde var

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." ifadelerini kullandı.

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ABD, dün akşam saatlerinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın bugün itibarıyla yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Ermenistan tarafından ihlaller de başlamıştı.

Azerbeycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlallerine devam etiği kaydedildi. Açıklamada, Tovuz, Gedebey, Daşkesen ve Ağdam bölgelerine silahlı saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Aliyev: Yardımcı olmayacaklarsa geri çekilsinler

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son dakika yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ateşkes istiyorlarsa işgalci Ermenistan’a topraklarımızdan çıkmasını söylesinler yoksa sonuna kadar gideceğiz.

''Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor''

AGİT Minsk Grubu, eğer bu ihtilafın çözümünde yardımcı olmayacaklarsa geri çekilsinler. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor. Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. Bizdeki Türk F-16'lar tatbikat için gelenler. Ancak bize dışarıdan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz.''

''Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?"

Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" diye konuştu.