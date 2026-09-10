Ermedin Demirovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stuttgart-Viking maçında 12 dakikada hat-trick yaptı

VfB Stuttgart’ın golcüsü Ermedin Demirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Viking karşısında gecenin yıldızlarından biri oldu. Bosna-Hersekli santrfor ilk yarıda 12 dakikaya üç gol sığdırarak takımını 3-1’lik galibiyete taşıdı. Peki, Ermedin Demirovic kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? İşte kariyeri ve Viking karşısındaki hat-trick’inin ayrıntıları…

ERMEDIN DEMIROVIC KİMDİR?

Ermedin Demirovic, VfB Stuttgart forması giyen Bosna-Hersekli milli futbolcu. Asıl mevkisi santrfor olan Demirovic, 1,85 metre boyunda ve Stuttgart’ta 9 numaralı formayı giyiyor. Futbola Hamburger SV altyapısında başlayan Demirovic, daha sonra RB Leipzig altyapısına geçti. Kariyeri boyunca Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre’de forma giydi.

ERMEDIN DEMIROVIC KAÇ YAŞINDA?

Ermedin Demirovic, 25 Mart 1998 doğumlu ve 28 yaşında. Deneyimli forvet Temmuz 2024’ten bu yana Stuttgart forması giyiyor. Stuttgart’ın resmi verilerine göre Bundesliga kariyerinde 183 maçta 57 gole ulaştı; bunların 27’sini Stuttgart formasıyla kaydetti.

ERMEDIN DEMIROVIC NERELİ?

Ermedin Demirovic Almanya’nın Hamburg kentinde doğdu. Ancak milli takım tercihini ailesinin kökenlerinin bulunduğu Bosna-Hersek’ten yana kullandı. Bosna-Hersek Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Demirovic, ülkenin A Milli Takımı'nda da düzenli olarak görev yapıyor.

ERMEDIN DEMIROVIC 12 DAKİKADA NASIL HAT-TRICK YAPTI?

Stuttgart’ın Viking’i 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Demirovic, 20. dakikada takımını öne geçirdi. Viking, Zlatko Tripic’in 22. dakikadaki golüyle skoru 1-1’e getirdi. Demirovic daha sonra 26. dakikada ikinci, 32. dakikada ise üçüncü golünü kaydetti. Böylece ilk golünden üçüncü golüne kadar geçen 12 dakikalık sürede hat-trick yaparak Stuttgart’ı 3-1 öne geçirdi. Karşılaşma da aynı skorla tamamlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK HAT-TRICK’İ KİM YAPTI?

Ermedin Demirovic, Viking karşısında attığı üç golle 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Bosna-Hersekli golcü 62. dakikada oyundan çıkarken Stuttgart, ikinci yarıda başka gol bulamadı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

ERMEDIN DEMIROVIC HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ermedin Demirovic, Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart’ta forma giyiyor. Golcü futbolcu Stuttgart’a 16 Temmuz 2024’te Augsburg’dan transfer oldu. Demirovic, 2025-2026 Bundesliga sezonunda Stuttgart formasıyla 25 karşılaşmada 12 gol ve 3 asist üretti.

ERMEDIN DEMIROVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Demirovic’in kariyerinde forma giydiği takımlar arasında Hamburger SV, RB Leipzig, Deportivo Alaves, Sochaux, Almeria, St. Gallen, Freiburg, Augsburg ve Stuttgart bulunuyor. Özellikle Freiburg ve Augsburg dönemlerinde Bundesliga’da dikkat çeken performanslara imza atan golcü, 2024 yazında Stuttgart’a transfer edildi.

ERMEDIN DEMIROVIC GALATASARAY’A TRANSFER OLACAK MIYDI?

Demirovic’in adı 2026 yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anıldı. Alman basınında ve Türkiye’deki haberlerde sarı-kırmızılıların Bosna-Hersekli forvet için teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak transfer gerçekleşmedi. Demirovic daha sonra yaptığı açıklamada Stuttgart’ta kalmak istediğini ve kulüpteki yoluna devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.

STUTTGART-VIKING MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Viking’i 3-1 mağlup etti. Alman ekibinin üç golünün tamamını Ermedin Demirovic kaydetti. Viking’in tek golü ise Zlatko Tripic’ten geldi.

Goller:

20' Ermedin Demirovic — 1-0

22' Zlatko Tripic — 1-1

26' Ermedin Demirovic — 2-1

32' Ermedin Demirovic — 3-1