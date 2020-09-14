Erman Toroğlu'nun yeni imajı sosyal medyayı yıktı geçti
Süper Lig2in başlamasıyla birlikte ekranda boy göstermeye başlayan spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni stili, sosyal medyada çok konuşuldu.
Gençlik döneminde futbolculuk ve hakemlik yapan Erman Toroğlu, kariyerine spor yorumculuğunda devam ediyor.
A Spor ekranlarında futbol gündemini ve süper lig maçlarını yorumlayan Erman Toroğlu, Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşması sonrası izleyici karşısına çıktı. Erman Toroğlu’nun saçlarının ve sakallarının stilini değiştirmesi ise izleyicilerin gözünden kaçmadı.
İşte yeni imajı: Sosyal medyada da gündem olan Toroğlu’nun yeni tarzı bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazıları tarafından eleştirildi. Erman Toroğlu, daha önce de birçok kez stilini değiştirmiş ve eleştiri almıştı.
Erman Toroğlu kimdir?: Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamladı.