Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir sonunda o iddialara son noktayı koydu! Gerçeği açıkladı
Star Tv'nin sevilen dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman çiftinin zorla evden çıkarılacağı iddialarına son noktayı Demet Özdemir koydu.
Fenomen dizi Erkenci Kuş'un setinde tanışarak arkadaşlıklarını bir süre sonra aşka çeviren çift Demet Özdemir ve Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde Etiler Ulus'ta oturdukları evden zorla çıkarılacağı iddia edilmişti. Ev sahibinden kötü haber geldiği iddiaları dolanırken Özdemir, bu iddialara açıklık getirdi.
İkilinin oturdukları evden çıkmak zorun kaldıkları haberlerini yalanlayan Demet Özdemir, ''Böyle bir şey söz konusu değil. Ben evimde tek yaşıyorum. Evimin satışa çıkması gibi bir durum yok. Bu haberler tamamen asılsızdır. Haberler baştan aşağı yalan ve gerçeklerle ilgisi yok'' dedi.
Aylık 15 bin lira kira veren ve boğaz manzaralı evde oturan çift hakkında ortaya atılan iddia ise, ev sahibinin lüks daireyi satışa çıkardığı yönündeydi.
Oturduğu evin satışa çıkmasının ardından ise Özdemir'in daireyi satın almak istediği fakat fiyatı duyunca vazgeçtiği iddia edilmişti.