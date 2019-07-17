Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir o iddialara son noktayı koydu! Can Yaman ile...

İkilinin oturdukları evden çıkmak zorun kaldıkları haberlerini yalanlayan Demet Özdemir, ''Böyle bir şey söz konusu değil. Ben evimde tek yaşıyorum. Evimin satışa çıkması gibi bir durum yok. Bu haberler tamamen asılsızdır. Haberler baştan aşağı yalan ve gerçeklerle ilgisi yok'' dedi.