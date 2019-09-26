Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman’ın yeni projesi ortaya çıktı
Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından yeni işi merak ediliyordu. Sevilen oyuncunun hayranlarının karşısına hangi projede çıkacağı belli oldu.
Dolunay dizisinden sonra Erkenci Kuş ile ekranlarda boy gösteren Can Yaman, büyük başarılarının ardından hem yurt içi hem de yurt dışında hayranlarının sayısını katlayarak artırmıştı.
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Erkenci Kuş dizisi senaryo sorunları nedeniyle reytingleri düşünce planlanandan 6 ay erken bitti. Can Yaman’ın Ocak ayında askere gideceğe döneme kadar sürmesi planlanıyordu.
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Ağustos ayında dizi bittikten sonra tatil için gittiği Napoli’de büyük ilgi gören Yaman, geçtiğimiz günlerde de Yunanistan ziyaretinde bulundu
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Yaman, Ekim ayında hem Roma’da bir talk şova katılacak hem de Cannes’da düzenlenecek MIPCOM fuarındaki gecede yer alacak. Kasım ayında İspanya ziyareti yapacak olan oyuncu, Aralık başında da Güney ve Kuzey Amerika turuna çıkacak.
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