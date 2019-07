Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman takipçilerini tek tek azarladı! İşte Yaman'ın o sözleri

Her şey bir takipçiden gelen bu yorumu ile başladı: ''Ya arkadaşlarım güzel arkadaşlarım şimdi can ölse sanem böyle olur muydu yada ekip arkadaşları düşünün bi ya zaten bu bir rüya yada gerçek senaristin amacı bizi meraka düşürmek şimdi 1 kaç fragman vermezler izleyiciyi biraz daha meraka düşürmek için ama can iyi hem başrol oyuncusu bu kolay kolay ölmez''